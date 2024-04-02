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Верная Помощь всегда рядом
Эффективность 97 %
Мы на связи!
Помощь зависимым
МБОО Содействие
Санкт-Петербург, г. Кронштадт, Аммермана, 29
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Помощь животным
АНО Маленькая жизнь
Магнитогорск, Мичурина, 126
(27 отзывов)
Эффективность 96 %
Поддержка детей
БФ Исток Жизни
Санкт-Петербург, Полоцкая, 14к1
(59 отзывов)
Эффективность 83 %
Поддержка детей
БФ Детское сердце
Кемерово, б-р Сосновый, 6
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Защита экологии
ИРЭОО Мой Байкал
Иркутск, Фридриха Энгельса
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Эффективность 90 %
Помощь спорту
БФ А.В. Шипулина
Екатеринбург, Энгельса, 19
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Эффективность 91 %
Поддержка семей
МБОО Ты ему нужен
Москва, Лебедянская, 19
(1 отзыв)
Эффективность 88 %
Мы на связи!
Поддержка семей
ПРОО Территория семьи
Пермь, Елькина, 45
(14 отзывов)
Поддержка пожилых
БФ Николая Чудотворца
Ростов-на-Дону, Беломорский пер., 94
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Рекомендуем
Поддержка семей
Благотворительный фонд «Я без Мамы»
Ростов-на-Дону, Стачки 190/16
(41 отзыв)
Эффективность 90 %
Поддержка инвалидов
БФ Дедморозим
Пермь, Данщина, 6А
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Эффективность 98 %
Поддержка инвалидов
Ассоциация Донор-Сёрч
Казань, Новый Татарстан, 14
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Эффективность 81 %
Помощь спорту
БФ Это чудо
Киров, Октябрьский пр-кт, 104
(2 отзыва)
Эффективность 87 %
Поддержка инвалидов
БФ Берегиня
Пермь, Мира, 41В
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Эффективность 80 %
Поддержка детей
БФ Звезда
Казань, Краснооктябрьская, 17
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Эффективность 94 %
Поддержка семей
БФ Дети плюс
Москва, пр-кт Мира, 61
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Помощь спорту
АНО Квартал Луи
Пенза, пр-д Водопьянова, 44
(65 отзывов)
Мы на связи!
Помощь бездомным людям
Центр Жизнь
Челябинск, Свердловский пр-кт, 12
(1 отзыв)
Эффективность 87 %
Поддержка детей
БФ Бюро Добрых Дел
Москва, Скаковая, 36
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Эффективность 80 %
Помощь животным
БФ Рэй
Москва, Коцюбинского, 4
(22 отзыва)
Эффективность 89 %
Помощь животным
Приют для животных Преданное сердце
Санкт-Петербург, Автовская, 31, лит.И
(1 отзыв)
Мы на связи!
Защита экологии
ДВЭК
Владивосток, Адмирала Горшкова, 67
(1 отзыв)
Поддержка инвалидов
ГКУЗ СО Специализированный дом ребенка
Екатеринбург, Уральских рабочих, с. 36
(8 отзывов)
Эффективность 99 %
Пока офлайн
Поддержка инвалидов
БФ Константина Хабенского
Москва, Электрозаводская, 27с7
(4 отзыва)
Эффективность 84 %
Мы на связи!
Поддержка семей
БФ Жизнь как чудо
Москва, Палиха, 13/1с1
(2 отзыва)
Помощь спорту
Благотворительный Фонд «Преобразование»
Самара, Санфировой, 95
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Эффективность 93 %
Поддержка детей
Фонд НОНЦ
Нижний Новгород, Невзоровых, 49
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Поддержка семей
Твори Добро | АНО
Воронеж, Антонова-Овсеенко, 29
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Поддержка пожилых
Благотворительный фонд «Доброе дело»
Ростов-на-Дону, М. Нагибина пр-кт, 33а/47
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Эффективность 96 %
Мы на связи!
Помощь животным
БФ Рекс
Петрозаводск, Суоярвская, 30А
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Эффективность 93 %
Поддержка семей
БФ Подари жизнь
Москва, Доватора, 13, п.2А
(1 отзыв)
Эффективность 95 %
Мы на связи!
Поддержка пожилых
БФ Помоги.Орг
Москва, 1-й Тверской-Ямской пер., 18
(15 отзывов)
Эффективность 97 %
Помощь жертвам насилия
Служба помощи Милосердие
Москва, Ленинский пр-кт, 8к2
(2 отзыва)
Эффективность 93 %
Поддержка детей
АНО Все дети могут
Новороссийск, Вербовая, 9
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Мы на связи!
Поддержка культуры
БФ География Добра
Кострома, Мясницкая, 19
(1 отзыв)
Мы на связи!
Поддержка детей
Благотворительный Фонд «Дети планеты Земля»
Омск, Мира пр-кт, 27A
(2 отзыва)
Помощь спорту
Благотворительный фонд «Олимпия»
Самара, Академика Платонова, 10
(1 отзыв)
Поддержка инвалидов
Ассоциация ГАООРДИ
Санкт-Петербург, пр-кт Обуховской Обороны, 199
(1 отзыв)
Помощь хосписам
Центр Радуга
Омск, Красина, 4/1
(24 отзыва)
Поддержка семей
БФ Счастливые дети
Красноярск, Молокова, 19
(8 отзывов)
Мы на связи!
Поддержка детей
БФ Особенные дети
Уфа, Баязита Бикбая, 32
(3 отзыва)
Поддержка культуры
Территория Добра | Благотворительный фонд
Норильск, Севастопольская, 4
(11 отзывов)
Эффективность 91 %
Поддержка семей
Фонд Алиса
Нижний Новгород, пр-кт Ленина, 54А
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Помощь зависимым
Благотворительный фонд «Влияние»
Ижевск, ул. 9 Января, 261
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Помощь животным
БФ ЗООзащита
Екатеринбург
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Эффективность 81 %
Защита экологии
Фонд Озеро Байкал
Москва, Б. Грузинская 30А, с1
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Поддержка культуры
Благодар | Благотворительный фонд
Ижевск, Свердлова, 26
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Поддержка семей
БФ Право на чудо
Москва, Суворовская, 12
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Эффективность 91 %
Мы на связи!
Поддержка пожилых
Фонд борьбы с лейкемией
Москва, Новинский б-р., 18с1
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Поддержка семей
АНО Пора помогать
Санкт-Петербург, пр-кт Пятилеток, 17к2, лит.А
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Эффективность 92 %
Поддержка инвалидов
БФ Подарок Ангелу
Москва, Кожевническая, 1с1
(2 отзыва)
Эффективность 95 %
Поддержка инвалидов
БФ Тепло сердец
Москва, Старая Басманная, 6к3
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Поддержка детей
БФ МойМио
Москва, Б. Черемушкинская, 34
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Поддержка детей
Детский дом Павлина
Москва, Тимирязевская, 22
(18 отзывов)
Эффективность 94 %
Поддержка инвалидов
Ассоциация Аутизм. Астрахань
Астрахань, Волжская, 54
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Поддержка инвалидов
БФ Центр реабилитации ребенка
ул. Глеба Успенского д. 7, лит. БД
(4 отзыва)
Поддержка семей
Благотворительный фонд «Другое Детство»
Тольятти, Дзержинского, 90, оф 151
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Эффективность 94 %
Помощь животным
БФ ПЖ Ключ Добра
Горячий Ключ, Ленина, 37
(4 отзыва)
Помощь спорту
БФ Больше Чем Можешь
Москва, Расковой, 34с14
(3 отзыва)
Помощь животным
ПРОО «Ответственность»
Пенза, Краснова, 45
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Эффективность 84 %
Поддержка семей
АНО Семья детям
Екатеринбург, Белинского, 83
(3 отзыва)
Эффективность 91 %
Поддержка семей
БФ Расправь крылья
Москва, Покровка, 42с5
(2 отзыва)
Эффективность 83 %
Поддержка культуры
БФ Артист
Москва, Потаповский пер., 10
(2 отзыва)
Мы на связи!
Поддержка инвалидов
БФ Спина бифида
Москва,Черемушкинская, 20к4
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Мы на связи!
Поддержка детей
БФ Настенька
Москва, Варшавское ш., 39Б
(5 отзывов)
Эффективность 93 %
Мы на связи!
Помощь жертвам насилия
АНО БО Журавлик
Москва, Шоссе Энтузиастов, 56с26
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Поддержка детей
Благотворительный фонд «Гордей»
Москва, Соколово-Мещерская
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Поддержка пожилых
Мастер-классы — Уютка. Благотворительное рукоделие
Москва, Прямой пер., 5с1
(5 отзывов)
Эффективность 90 %
Помощь животным
БФ Собаки, которые любят
Москва, Динамовская
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Поддержка детей
АутМама | Общественная организация
Воронеж, пр-кт Ленинский, 36
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Эффективность 87 %
Поддержка пожилых
БФ Долго и счастливо
Санкт-Петербург, Щербаков пер., 12
(1 отзыв)
Поддержка инвалидов
БФ Во имя жизни
Москва, Загорьевский пр-д, 5к1
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Поддержка семей
Благотворительный центр «Надежда»
Ижевск, Удмуртская, 155-81
(2 отзыва)
Эффективность 97 %
Помощь спорту
БФ Мы
Екатеринбург, Техническая, 58/А
(1 отзыв)
Поддержка детей
БФ Дети России
Екатеринбург, 8 Марта, 37
(4 отзыва)
Поддержка инвалидов
БФ Все Все Вместе
Санкт-Петербург, Коломяжский пр-кт, 10, л АМ
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Эффективность 94 %
Помощь жертвам насилия
Консорциум женских НПО
Москва, Столовый пер, 6
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Поддержка инвалидов
БФ Харысхал
Якутск, Курашова, 24
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Эффективность 93 %
Мы на связи!
Поддержка детей
БФ Детские сердца
Москва, Карманицкий пер., 9
(7 отзывов)
Мы на связи!
Помощь спорту
Федерация адаптивного хоккея
Москва, Большая Тихоновская 2с1
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Пока офлайн
Поддержка культуры
Фонд Траектория
Москва, Б. Харитоньевский пер., 24с11
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Защита экологии
Фонд Заповедное посольство
Москва, Архитектора Власова, 3
(62 отзыва)
Поддержка инвалидов
Благотворительный вечер стендап-шоу
Москва, Рождественский б-р., 10/7с1
(2 400 отзывов)
Эффективность 100%
Поддержка инвалидов
БФ Адели
Москва, Дмитровское шоссе, 60
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Поддержка пожилых
Движение Дорогами добра
Екатеринбург, Шарташская, 21
(63 отзыва)
Поддержка инвалидов
БФ Мелодия жизни
Москва, ш. Волоколамское, 1с1
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Поддержка семей
Солнечный круг | Благотворительная организация
Пермь, Луначарского, 80
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Поддержка инвалидов
Благотворительный фонд «Возрождение нации»
Ростов-на-Дону, Серафимовича, 58А, эт 3, оф 1
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Мы на связи!
Помощь животным
БФ НИКА
Москва, Зеленоград, 322А
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Эффективность 85 %
Помощь зависимым
БФ Ярдам-Помощь
Казань, Серова, 4А
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Помощь животным
БФ Подбери Друга
Химки, Юбилейный пр-кт
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Эффективность 91 %
Поддержка детей
БФ Твоя территория
Санкт-Петербург, ул. Казанская, д. 7
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Эффективность 80 %
Мы на связи!
Помощь жертвам насилия
БФ Солнечный город
Новосибирск, Гоголя, 15
(38 отзывов)
Эффективность 92 %
Помощь жертвам насилия
МОО Аистенок
Екатеринбург, Московская, 25А
(6 отзывов)
Эффективность 86 %
Мы на связи!
Поддержка инвалидов
БФ Онкологика
Москва, ул. Шаболовка, 31 Б
(1 отзыв)
Эффективность 83 %
Поддержка семей
БФ Найди семью
Москва, Свободный пр-кт, 11к3
(1 отзыв)
Мы на связи!
Поддержка пожилых
ЧРОО Солнечный день
Челябинск, Марченко, 11Б
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Поддержка семей
БФ Острова
Санкт-Петербург, М. Монетная, 2, лит.Г
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Поддержка семей
Благотворительные магазины Лавка радостей
Москва
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Эффективность 95 %
Поддержка пожилых
БФ Лавка радостей
Москва, Тимура Фрунзе, 11с44
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Поддержка пожилых
Благотворительный фонд «Хорошие люди»
Саратов, ул. имени Е.И. Пугачёва, 72
(5 отзывов)
Эффективность 95 %
Мы на связи!
Поддержка инвалидов
Центр Партнерство каждому ребенку
Санкт-Петербург, Приморский пр-кт, 33
(7 отзывов)
Поддержка инвалидов
Живое дыхание | Благотворительный фонд
Красноярск, Транзитная, 38
(4 отзыва)
Эффективность 93 %
Мы на связи!
Помощь спорту
БФ Новая жизнь
Москва, Онежская, 40
(1 отзыв)
Эффективность 97 %
Помощь хосписам
Проект Парус
Калининград, Мариупольская, 3
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Эффективность 87 %
Мы на связи!
Поддержка детей
БФ Дорога жизни
Москва, Кусковская, 20А
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Пока офлайн
Помощь животным
Благотворительный фонд «Омские Хвостики»
Омск, 1-я Казахстанская, 3/2
(44 отзыва)
Поддержка пожилых
АНО Человек напротив
Челябинск, пр-кт Победы, 168
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Эффективность 88 %
Поддержка инвалидов
БФ ЯМИНЕ
Салехард, Губкина, 13
(7 отзывов)
Мы на связи!
Поддержка семей
Фонд Облака
Барнаул, Анатолия, 97
(29 отзывов)
Помощь спорту
БФ Спорт для жизни
Москва, Сколковское ш., 32
(1 отзыв)
Эффективность 82 %
Поддержка пожилых
Фонд Адреса милосердия
Москва, Степана Шутова, 4
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Эффективность 95 %
Помощь животным
Центр Своя стая
д. Кононова, 80
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Эффективность 94 %
Поддержка пожилых
БФ Созидание
Москва, Магнитогорская, 9
(16 отзывов)
Поддержка инвалидов
Центр Прикосновение
Оренбург, Самолетная, 89
(1 отзыв)
Помощь зависимым
НРОО Гуманитарный проект
Новосибирск, Вокзальная мгстр., 18
(42 отзыва)
Поддержка семей
Добрый -Юг | Благотворительная организация
Краснодар, пр-кт Чекистов, 10
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Эффективность 92 %
Поддержка инвалидов
БФ Семьи СМА
Москва, Борисовские пруды, 48к2
(2 отзыва)
Эффективность 91 %
Мы на связи!
Помощь бездомным людям
Центр Маяк
Новосибирск, Нижегородская, 205/1
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Помощь жертвам насилия
Центр ВЕРБА
Красноярск, Семафорная
(2 отзыва)
Поддержка инвалидов
Благотворительный фонд «ЕВИТА»
Самара, пр-д Георгия Митирева, 9
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Эффективность 87 %
Помощь зависимым
Центр Дом надежды на горе
д. Перекюля, 16
(24 отзыва)
Мы на связи!
Помощь животным
Помощь бездомным собакам
Санкт-Петербург, пр-кт Большой Смоленский, 7-9, А
(105 отзывов)
Эффективность 87 %
Прочие категории помощи
БФ Изгелек
Уфа, Красина, 21
(2 отзыва)
Эффективность 97 %
Помощь бездомным людям
БФ Дари еду
Москва, Дмитровский пр-д., 20к2
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Эффективность 98 %
Помощь животным
Инициативная группа по защите животных
Тверь, б-р Шмидта, 20
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Эффективность 93 %
Поддержка детей
БФ Сохрани жизнь
Владивосток, пр-кт Острякова, 27
(1 отзыв)
Поддержка культуры
Фонд Белый Ирис
Москва, Научный пр-д, 8с1
(1 отзыв)
Помощь зависимым
БФ Независимость
Нижний Тагил, Большевистская, 18
(1 отзыв)
Поддержка семей
УДС-ДОБРО | Благотворительный фонд
Ижевск, Пушкинская, 277
(1 отзыв)
Мы на связи!
Помощь спорту
ЦАФРДОВ
Санкт-Петербург, Болотная, 2к1
Оставьте первый отзыв!
Поддержка инвалидов
Благотворительный спектакль — Мам, а кто это на фото?
Чистопрудный б-р., 17
(3 032 отзыва)
Мы на связи!
Поддержка семей
Кубанская семья | Благотворительный фонд
Краснодар, Октябрьская, 93
Оставьте первый отзыв!
Поддержка инвалидов
Благотворительный спектакль — Гость X
Санкт-Петербург, Галерная, 55лА
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Поддержка семей
Российский Детский Фонд
Москва, Армянский пер-к, 11/2а
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Поддержка инвалидов
Спектакль — Господа Головлевы
Москва, Резервный проезд, 12
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Помощь бездомным людям
Центр Дом друзей
Москва, Краснопрудная, 24/2
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Эффективность 87 %
Поддержка инвалидов
БФ Помогать легко
Волгоград, Пражская, 8
(76 отзывов)
Эффективность 96 %
Помощь животным
БФ Рука помощи бездомным животным
Пенза, Саранская, 78
(1 отзыв)
Поддержка детей
Мархамат | благотворительный фонд
Уфа, Цюрупы, 104
(27 отзывов)
Мы на связи!
Поддержка пожилых
БФ Добро без границ
Нижневартовск, пр-кт Победы, 22А
(1 отзыв)
Помощь бездомным людям
АНО Благотворительная больница
Санкт-Петербург, Коломяжский пр-кт, 19, 2А
(1 отзыв)
Эффективность 98 %
Помощь хосписам
Фонд Анжелы Вавиловой
Казань, Академика Королёва, 67
(1 отзыв)
Мы на связи!
Помощь спорту
Федерация хоккея
Нефтеюганск, мкр 14-й, 57
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Помощь спорту
БФ Синдром любви
Москва, Первомайская, 5А
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Поддержка инвалидов
БФ Русфонд
Москва, Ленинградский пр-кт, 68с2
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Помощь бездомным людям
БФ Рама Рама – пища жизни
МО, Раменское, Карла Маркса,5
(1 отзыв)
Поддержка инвалидов
РООИ Перспектива
Москва, Варшавское ш., 37А
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Эффективность 82 %
Мы на связи!
Помощь зависимым
Центр Дом надежды
Омск, Энергетиков, 6
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Эффективность 94 %
Помощь хосписам
Фонд Бумажная птица
Санкт-Петербург, Казанская, 7, лит.А
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